В детском экологическом центре Львова сурок Маруся спрогнозировала приход весны уже меньше, чем через 4 недели.
Как сообщает ТСН, ежегодно во Львове будят сурка именно на Сретение. Считается, что это день когда зима встречается с весной. И всегда именно сегодня люди наблюдали за изменениями в природе, от того прогнозировали какой будет погода.
Во Львове прогнозам сурка предшествуют детские выступления, стихами и песнями дети призывают тепло.
Напомним, ранее харьковский сурок Тимка предсказал украинцам раннюю весну.
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