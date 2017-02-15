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В детском экологическом центре Львова сурок Маруся спрогнозировала приход весны уже меньше, чем через 4 недели.

Как сообщает ТСН, ежегодно во Львове будят сурка именно на Сретение. Считается, что это день когда зима встречается с весной. И всегда именно сегодня люди наблюдали за изменениями в природе, от того прогнозировали какой будет погода.

Во Львове прогнозам сурка предшествуют детские выступления, стихами и песнями дети призывают тепло.

Напомним, ранее харьковский сурок Тимка предсказал украинцам раннюю весну.
ForUm

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