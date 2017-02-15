Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Гройсман обещает заранее информировать об отключениях электроэнергии.

Сегодня Украина чествует участников боевых действий на территории других государств.

В Организации Объединенных Наций опасаются, что на востоке Украины вновь может произойти серьезная эскалация боевых действий.

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов, которых подозревают в неуплате налогов. По словам Луценко, у каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича, установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро возбудило более 30 уголовных производств по данным электронных деклараций чиновников.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что объем контрабандных перевозок через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса преувеличен.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия захватила Крым из-за мягкой позиции в отношении РФ своего предшественника Барака Обамы. Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40% в случае непродления возложенных на «Нафтогаз» спецобязательств.

Следственный комитет России вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова и объявил его в федеральный розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поставил задачу проверить прокуроров всех уровней на наркозависимость.

Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.



Служба безопасности Украины допускает реализацию насильственного сценария на мероприятиях, приуроченных годовщине Майдана.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли новой договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля.