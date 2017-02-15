Уголовное производство по факту возможной коррупции при подготовке «Евровидения-2017» не открыто, но Специализированная антикоррупционная прокуратура примет заявления от организаторов конкурса и проведет допросы.

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на заседании комитета ВР по вопросам противодействия коррупции, сообщает 112 Украина.

«Мы ждем тех, кто ушел из НТКУ, примем от них заявления, допросим и будем расследовать», - сказал Холодницкий.

По его словам, заявившим об отсутствии прозрачности при подготовке «Евровидения» нужно обратиться к правоохранителям.

Напомним, 13 февраля исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения песенного конкурса «Евровидение-2017».