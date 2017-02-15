Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил следователя ГПУ Алексея Алфимова после кражи талонов на горючее.

«Служебное расследование закончилось выговором. Меня это не устраивает. Соответствующее поручение получил руководитель Генинспекции. Несколько дней назад моему приказу господин Алфимов был уволен из органов прокуратуры», – процитировала Луценко на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Наопмним, ранее Луценко объявил выговор старшему следователю ГПУ Алексею Алфимову, который украл талоны на горючее во время обыска