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Полиция Малайзии сообщили о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

По данным королевской полиции Малайзии, задержанная - 18-летняя гражданка Вьетнама. Она была задержана в 8:20 утра по местному времени. В момент задержания женщина была одна, уточнили в полиции, сообщает Би-би-си.

Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама.

Напомним, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом.

Сообщалось, что на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

 
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