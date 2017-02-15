В Киеве срок приема коммунальных платежей со скидкой продлен до 25 февраля, сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с заявлением «Укрпочты» о временном прекращении приема платежей в пользу КП ГИВЦ и значительным увеличением количества плательщиков коммунальных услуг в отделениях «Ощадбанка», срок приема коммунальных платежей с соответствующей скидкой продлен до 25 февраля», – говорится в сообщении.

«Ощадбанк» призвал киевлян активнее пользоваться основным бесплатными дистанционными каналами оплаты коммунальных услуг.

Напомним, 11 января 2017 года «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» в связи с нерентабельностью услуг.