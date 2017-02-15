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Причиной вчерашнего взрыва территории Донецкого казенного предприятия химических изделий стало несоблюдение членами незаконных вооруженных формирований мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«14 февраля с.г. на территории Донецкого казенного предприятия химических изделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами во время проведения личным составом одного из подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ работ по сбору и сортировке металлолома», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 14 февраля, в Куйбышевском районе оккупированного Донецка в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий прогремел мощный взрыв. 
ForUm

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