также в разделеОбщество
В прошлом году назначены 450 новых прокуроров 2
ГПУ: Поджога на Грибовичской свалке не было 4
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня 9
СБУ: Россия готовит провокации в годовщину расстрела Майдана 20
Цифровая сеть Т2 – самая большая телевизионная сеть в Украине 15
САП будет расследовать дело Охендовского еще два месяца 10
На Виннитчине «киборга» осудили за «кражу» флага Украины 12
НАБУ завело дело на одного из руководителей НБУ 18
В САП готовы разбираться с коррупцией при подготовке к «Евровидению» 12
По результатам проверки е-деклараций завели более 30 уголовных дел 24
В столовке МИД РФ переименовали котлеты по-киевски 73
Луценко уволил следователя, укравшего талоны на горючее 20
НАПК получило зарегистрированный порядок проверки е-деклараций 20
Разведка назвала причину вчерашнего взрыва в Донецке 414
Луценко: Раскрытие преступлений упало до 30% 32
В Киеве пьяный мужчина сорвал с патрульного кобуру с оружием 58
Кабмин впервые утвердил оборонный заказ на три года 28
Сегодня Украина чтит память воинов-интернационалистов 65

Растрату государственных средств, выделенных на ремонт дорог в Черкасской области, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, Служба автомобильных дорог Черкасской заключила соглашение с одной из харьковских фирм на проведение ремонта автодорог в 2014-2015 годах. Согласно смете стоимость работ составила более пяти миллионов гривен.

В конце 2015 году эта же фирма получила от Черкасского городского совета почти 3,5 миллиона гривен на реконструкцию проезжей части улиц города.

Проверка СБУ показала, что в обоих случаях работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением технологических норм, а в финансовую документацию дельцы внесли завышенные данные об объемах выполненных работ. Это позволило им присвоить более 3,8 миллиона гривен.

Во время обысков в офисах «предпринимателей» в Черкасской области правоохранители изъяли «черную бухгалтерию», что подтверждает факты присвоения госсредств. Открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние