Растрату государственных средств, выделенных на ремонт дорог в Черкасской области, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, Служба автомобильных дорог Черкасской заключила соглашение с одной из харьковских фирм на проведение ремонта автодорог в 2014-2015 годах. Согласно смете стоимость работ составила более пяти миллионов гривен.

В конце 2015 году эта же фирма получила от Черкасского городского совета почти 3,5 миллиона гривен на реконструкцию проезжей части улиц города.

Проверка СБУ показала, что в обоих случаях работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением технологических норм, а в финансовую документацию дельцы внесли завышенные данные об объемах выполненных работ. Это позволило им присвоить более 3,8 миллиона гривен.

Во время обысков в офисах «предпринимателей» в Черкасской области правоохранители изъяли «черную бухгалтерию», что подтверждает факты присвоения госсредств. Открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.