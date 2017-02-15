В 2016 году российский «Газпром» поставил на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,39 млрд кубометров природного газа, что на 40,6% или на 0,69 млрд большем чем в 2015 году.

Это следует из квартальной отчетности «Газпрома», сообщает ЛІГА.net.

В документе говорится, что в 2016 году поставки в Украину составили 2,39 млрд кубометров. В тоже время, «Нафтогаз» перестал покупать газ у российского холдинга в ноябре 2015 года. Таким образом, эти поставки осуществлялись на территории, неподконтрольные властям Украины.

По нынешним ценам (более $200/тыс. кубометров) стоимость поставленного газа составляет около $500 млн. По средней экспортной цене «Газпрома» ($154/тыс. кубометров) - около $370 млн.

В 2015 году «Газпром» поставил на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса 1,7 млрд кубометров газа по цене $186/тыс. кубометров, следует из отчетности «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза».

Годовой объем поставок в Украину в 2015 году «Газпром» оценил в 7,827 млрд кубометров. По данным «Нафтогаза», он закупил 6,12 млрд кубометров.

Таким образом, за два года, российский монополист в ОРДЛО поставил 4,1 млрд кубометров природного газа.

Напомним, «Газпром» начал поставки в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики с 19 февраля 2015 года в одностороннем порядке. Газ транспортируется через газоизмерительные станции (ГИС) Прохоровка и Платово.

«Нафтогаз» неоднократно заявлял, что поставки газа через эти противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.