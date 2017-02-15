также в разделеЭкономика
ГПУ проверит, как НКРЭКУ контролирует коммунальные тарифы 27
Гройсман: На формирование стоимости комуслуг влияет местная власть, а не Кабмин 29
Активы НБУ в 2016 году выросли на 11% 32
С апреля цены на газ для украинцев могут вырасти на 40% 261
При покупке украинской с/х техники аграриям возместят 15% стоимости 41
Луганщина не собирается экономить уголь, проблем с поставками нет 48
Теневая экономика Украины сократилась до 35% 44
В НБУ рассказали, клиенты каких банков чаще становятся жертвами мошенников 53
Гройсман: Для отказа от антрацита Украине нужно 3-5 лет 38
Украинским пенсионерам запретят работать 750
С начала года яйца в Украине подешевели на 27% 23
МВФ потребовал отменить рассрочку для оплаты коммуналки 147
Кабмин не рассматривал введение энергетического ЧП 63
Лагард довольна ходом переговоров с Украиной 86
Украина пригрозила ввести доппошлины на российские товары 142
Рост ВВП в четвертом квартале ускорился до 4,7% 53
Минэнерго исключает импорт электроэнергии из России 66
Насалик: Украина еще 2 года будет зависеть от антрацита 70

В 2016 году российский «Газпром» поставил на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,39 млрд кубометров природного газа, что на 40,6% или на 0,69 млрд большем чем в 2015 году.

Это следует из квартальной отчетности «Газпрома», сообщает ЛІГА.net.

В документе говорится, что в 2016 году поставки в Украину составили 2,39 млрд кубометров. В тоже время, «Нафтогаз» перестал покупать газ у российского холдинга в ноябре 2015 года. Таким образом, эти поставки осуществлялись на территории, неподконтрольные властям Украины.

По нынешним ценам (более $200/тыс. кубометров) стоимость поставленного газа составляет около $500 млн. По средней экспортной цене «Газпрома» ($154/тыс. кубометров) - около $370 млн.

В 2015 году «Газпром» поставил на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса 1,7 млрд кубометров газа по цене $186/тыс. кубометров, следует из отчетности «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза».

Годовой объем поставок в Украину в 2015 году «Газпром» оценил в  7,827 млрд кубометров. По данным «Нафтогаза», он закупил 6,12 млрд кубометров.

Таким образом, за два года, российский монополист в ОРДЛО поставил 4,1 млрд кубометров природного газа.

Напомним, «Газпром» начал поставки в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики с 19 февраля 2015 года в одностороннем порядке. Газ транспортируется через газоизмерительные станции (ГИС) Прохоровка и Платово.

«Нафтогаз» неоднократно заявлял, что поставки газа через эти противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние