также в разделеОбщество
В прошлом году назначены 450 новых прокуроров 2
ГПУ: Поджога на Грибовичской свалке не было 4
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня 9
СБУ: Россия готовит провокации в годовщину расстрела Майдана 20
Цифровая сеть Т2 – самая большая телевизионная сеть в Украине 15
САП будет расследовать дело Охендовского еще два месяца 10
На Виннитчине «киборга» осудили за «кражу» флага Украины 12
НАБУ завело дело на одного из руководителей НБУ 18
В САП готовы разбираться с коррупцией при подготовке к «Евровидению» 12
По результатам проверки е-деклараций завели более 30 уголовных дел 24
В столовке МИД РФ переименовали котлеты по-киевски 73
Луценко уволил следователя, укравшего талоны на горючее 20
В Черкасской области на ремонте дорог украли 3,8 миллиона 21
НАПК получило зарегистрированный порядок проверки е-деклараций 20
Разведка назвала причину вчерашнего взрыва в Донецке 414
Луценко: Раскрытие преступлений упало до 30% 32
Кабмин впервые утвердил оборонный заказ на три года 28
Сегодня Украина чтит память воинов-интернационалистов 65

Патрульные Киева применили физическое воздействие и оперативно задержали неадекватного пассажира авто, который напал на правоохранителей, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

По данным ведомства, 15 февраля около 3:00 на улице Николая Закревского полицейские оформляли административные материалы на водителя-нарушителя и остановили автомобиль Skoda Felicia, чтобы предложить водителю этого авто быть понятым при проверке нарушителя на состояние опьянения.

Из автомобиля Skoda Felicia вышел пассажир – инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения – и набросился на патрульных с кулаками. «Он выкрикивал нецензурные слова, угрожал нам увольнением и проблемами в будущем и вовсе не обращал на наши предупреждения», - вспоминает патрульный полицейский, работавший на месте происшествия.

Мужчина также напал на одного из полицейских, у другого сорвал кобуру с табельным огнестрельным оружием, перед тем оторвав государственный номерной знак с патрульного авто Toyota Prius.

По данным полиции, чтобы отразить нападение на патрульных полицейских, к гражданину были применены приемы рукопашного боя и он был задержан. После этого он сразу успокоился и пожаловался на плохое самочувствие. Мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Деснянского отделения полиции.

В действиях 25-летнего правонарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. В дальнейшем мужем будут заниматься следователи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Ботинки зимние