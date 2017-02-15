Патрульные Киева применили физическое воздействие и оперативно задержали неадекватного пассажира авто, который напал на правоохранителей, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

По данным ведомства, 15 февраля около 3:00 на улице Николая Закревского полицейские оформляли административные материалы на водителя-нарушителя и остановили автомобиль Skoda Felicia, чтобы предложить водителю этого авто быть понятым при проверке нарушителя на состояние опьянения.

Из автомобиля Skoda Felicia вышел пассажир – инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения – и набросился на патрульных с кулаками. «Он выкрикивал нецензурные слова, угрожал нам увольнением и проблемами в будущем и вовсе не обращал на наши предупреждения», - вспоминает патрульный полицейский, работавший на месте происшествия.

Мужчина также напал на одного из полицейских, у другого сорвал кобуру с табельным огнестрельным оружием, перед тем оторвав государственный номерной знак с патрульного авто Toyota Prius.

По данным полиции, чтобы отразить нападение на патрульных полицейских, к гражданину были применены приемы рукопашного боя и он был задержан. После этого он сразу успокоился и пожаловался на плохое самочувствие. Мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Деснянского отделения полиции.

В действиях 25-летнего правонарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. В дальнейшем мужем будут заниматься следователи.