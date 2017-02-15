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В среду, 15 февраля, в Киеве прокуратура задержала главного государственного инспектора Главного управления Гоструда Украины в Киевской области на взятке в 112 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

«Чиновник требовал от представителя частного предприятия взятку в сумме 112 тыс. грн за выдачу разрешительных документов на функционирование 8 газовых заправок на территории Киева и Киевской области», - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник задержан сразу после получения им средств.

Продолжаются первоочередные следственные действия.
ForUm

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