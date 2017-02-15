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За минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 65, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным ведомства, критический уровень аварийности зафиксирован в трех областях страны: Хмельницкой, Днепропетровской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Ривненской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Наопмним, 13 февраля на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 58.
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