За минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 65, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
По данным ведомства, критический уровень аварийности зафиксирован в трех областях страны: Хмельницкой, Днепропетровской и Луганской областях.
Высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Ривненской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.
Наопмним, 13 февраля на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 58.
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