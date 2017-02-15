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Члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки за год до выборов в США. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что спецслужбы США узнали о связи почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков представителей Демократической партии. Кроме помощников, с российской разведкой также имели контакты и другие люди из окружения президента США.

В свою очередь с российской стороны, помимо разведки, в контакты вступали и высокопоставленные чиновники РФ, сообщает УНИАН.

В частности, по информации источников, член предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт фигурирует в этих телефонных разговорах.

При этом сам Манафорт отвергает любые обвинения, и называет информацию «абсурдом», ведь никогда якобы не имел ничего общего с российским правительством. Имена других фигурантов и дополнительную информацию о звонках источники не предоставили.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.

 
ForUm

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