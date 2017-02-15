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Индия установила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, отправив в космос 104 спутника.

Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Речь идет о спутниках небольших размеров, сообщает Би-би-си.

Запуск ракеты со спутниками был произведен из космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны.

По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.

Предыдущий рекорд одновременного запуска принадлежал России - 37 спутников в 2014 году.
ForUm

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