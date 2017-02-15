Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Томас Шэннон и посол РФ в США Сергей Кисляк провели во вторник встречу в Вашингтоне.

О планах проведения такой встречи госдепартамент сообщил еще в понедельник и позднее в ведомстве подтвердили, что встреча состоялась.

«Заместитель госсекретаря Шэннон регулярно встречается с иностранными послами по ряду вопросов. Хотя мы не раскрываем детали дипломатических бесед, отметим, что это была давно запланированная встреча», — заявил представитель Госдепартамента, сообщает РИА Новости.

В посольстве РФ в свою очередь воздержались от комментариев.

Шэннон в феврале 2016 года занял должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, то есть еще при администрации президента Барака Обамы. До утверждения кандидатуры госсекретаря Рекса Тиллерсона он исполнял обязанности главы госдепартамента в переходный период.

Встреча главы российской дипмиссии стала первой, о которой было публично объявлено с момента вступления Тиллерсона в должность госсекретаря 1 февраля.

О содержании беседы Шэннона и Кисляка, которая прошла за закрытыми дверями, в госдепартаменте не сообщают. Однако ранее посол РФ в интервью российским журналистам называл некоторые темы, которые будут обсуждаться в ходе контактов с американской стороной.

В частности, в минувший четверг Кисляк сообщил, что планируется начать подготовку встречи Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Их первые переговоры могут состояться уже в самое ближайшее в Бонне, где 15-17 февраля пройдет встреча глав дипломатических ведомств стран G20, либо позднее на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Среди тем беседы сам Лавров называл вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Украине, другие актуальные международные проблемы.

Кроме того, стороны намерены начать подготовку встречи глав государств, в которой, по словам Кисляка, «есть активная потребность».

«Есть понимание у нашего президента, что такая встреча должна быть организована, и она будет готовиться», — сказал российский посол.

Беседа Шэннона и Кисляка прошла на фоне отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.