Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что во время переговоров с российским послом Сергеем Кисляком не шла речь о санкциях, пишет Daily Caller.

Флинн пояснил, что обсуждал с послом РФ факт высылки 35 дипломатов РФ.

«Я никогда не говорил ничего вроде: «Мы собираемся пересмотреть санкции» или что-нибудь подобное», - отметил Флинн, сообщает УНИАН.

В то же время Флинн также выразил обеспокоенность по поводу утечки секретной информации в СМИ, в частности относительно переговоров политиков. Это по его мнению является преступлением.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.