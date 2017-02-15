также в разделеОбщество
Сегодня Украина чтит память воинов-интернационалистов 15
ООН: На Донбассе возможна серьезная эскалация боевых действий 45
Черныш: Объем контрабандны через линию разграничения очень преувеличен 31
НВФ 52 раза обстреляли силы АТО, потерь среди военных нет 10
14 февраля. Картина дня 67
Кабмин поддержал создание корпоративных детсадов 46
Минюст не собирается инициировать развод за сутки 21
Угнанный раритетный Buick Century нашли на границе с РФ 78
Пираты, захватившие судно с украинцем, озвучили свои требования 51
В ЕС считают, что Украина недостаточно борется с коррупцией 31
Жителя Луганщины почти 2 года незаконно удерживали в российском СИЗО 21
В ЕС считают, что из-за блокады Донбасса пострадают украинцы по обе стороны 45
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 65
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 27
На Стретение в Украине существенно потеплеет 182
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 46
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 52
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 148

В деле расстрелов на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео.

Его суду предоставили представители потерпевших. 14 февраля видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, оно было добавлено к делу, сообщает Громадське.

На кадрах, которые вероятно, снимались из гостиницы «Украина», видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской.

Именно за этим баррикады отходили и находились длительное время, в частности, лица в форме спецподразделения «Беркут».

Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

По мнению прокурора Департамента спецрасследований ГПУ Романа Псюка, эти кадры свидетельствуют о том, что наступления со стороны протестующих не было. Их целью было поджечь шины и создать дымовую завесу.

В свою очередь адвокат экс-бойцов «Беркута» Маринченко и Аброськина Александр Горошинский считает, что видео не предоставляет новой информации. «Давайте не говорить того, чего нет. Надо дождаться экспертизы по баллистике», - сказал он.

Горошинский также считает, что на суд оказывается давление.

Напомним, на скамье подсудимых по делу о расстрелах на Майдане сегодня находятся 5 экс-бойцов киевского «Беркута». 21 подозреваемый находятся в розыске.

13 «беркутовцев» получили гражданство РФ, еще двое вид на жительство.

Как известно, 48 человек погибли в результате расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года. 80 человек получили ранения именно от обстрелов со стороны «Беркута».

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

136
Теги
Ботинки зимние