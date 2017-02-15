В деле расстрелов на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео.

Его суду предоставили представители потерпевших. 14 февраля видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, оно было добавлено к делу, сообщает Громадське.

На кадрах, которые вероятно, снимались из гостиницы «Украина», видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской.

Именно за этим баррикады отходили и находились длительное время, в частности, лица в форме спецподразделения «Беркут».

Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

По мнению прокурора Департамента спецрасследований ГПУ Романа Псюка, эти кадры свидетельствуют о том, что наступления со стороны протестующих не было. Их целью было поджечь шины и создать дымовую завесу.

В свою очередь адвокат экс-бойцов «Беркута» Маринченко и Аброськина Александр Горошинский считает, что видео не предоставляет новой информации. «Давайте не говорить того, чего нет. Надо дождаться экспертизы по баллистике», - сказал он.

Горошинский также считает, что на суд оказывается давление.

Напомним, на скамье подсудимых по делу о расстрелах на Майдане сегодня находятся 5 экс-бойцов киевского «Беркута». 21 подозреваемый находятся в розыске.

13 «беркутовцев» получили гражданство РФ, еще двое вид на жительство.

Как известно, 48 человек погибли в результате расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года. 80 человек получили ранения именно от обстрелов со стороны «Беркута».

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).