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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что потерь среди наших военных нет.

«Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. Из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке вели огонь БМП», – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении, по данным штаба, из 120-миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяном вели огонь БМП противника. По Новотроицкому - снайпер.

На луганском направлении НВФ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Напомним, 13 февраля члены незаконных вооруженных формирований совершили 72 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. 
ForUm

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