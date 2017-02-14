Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко «мамой» коррупции, популизма, неэффективности.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что обвинения в ее адрес со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана свидетельствуют о слабости, неспособности действовать морально и честно.

Кабинет Министров Украины пока не принимал решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен.

На сегодняшний день активистами заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

По фактам блокады в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.

Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после завершения пенсионной реформы украинцам не разрешат совмещать пенсию и работу.

Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает.

Президент Петр Порошенко уволил с должностей нескольких руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины и провел новые кадровые назначения.

В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики Украины составил 35% от официального ВВП.

В Киеве на улице Короленковской произошло короткое замыкание подземной кабельной линии.

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии.