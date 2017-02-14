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Правительство Великобритании не поддержало петицию об отмене визита президента США Дональда Трампа в эту страну. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на The Telegraph.

«Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию», - сказано в сообщении.

В правительстве Британии также отметили, что визит Трампа имеет большое значение для отношений между США и Великобританией.

«Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом по достижению сроков и договоренностей», - говорится в сообщении.

Напомним, петиция, призывающая британские власти отменить визит президента США Дональда Трампа в Британию, набрала более миллиона подписей.
ForUm

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