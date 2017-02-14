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По завершению пенсионной реформы украинцев поставят перед выбором — выходить на пенсию или продолжать работать. Совмещать не получится.

Об этом в интервью изданию Realist рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Во всем мире действует правило — либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь», — отметил министр.

При этом, по его словам, те предприниматели, которые будут брать на работу пенсионеров без официального оформления, рискуют нарваться на крупные штрафы. «320 тыс. грн штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять», — добавил Рева.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году.
ForUm

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