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Сегодня в Киеве на улице Короленковской произошел не подземный взрыв, а короткое замыкание подземной кабельной линии, сообщает пресс-служб ПАО «Киевэнерго».

По данным Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 11:18 по адресу улице Короленковская, 24 в результате аварийного повреждения подземной кабельной линии 10кВ было  повреждено асфальтовое покрытие в пешеходной зоне.

По вызову спасателей на место инцидента прибыла аварийная бригада «Киевэнерго», чтобы определить место и характер повреждения. На момент прибытия аварийщиков пострадавших на месте инцидента не было.

«Электроснабжение потребителей вблизи места аварии не прекращалось. О его причинах и обстоятельствах проинформируем дополнительно», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на улице Короленковской ногами прохожих раздался мощный взрыв, из-под земли вылетел столб огня. В результате происшествия получили травмы два человека.
ForUm

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