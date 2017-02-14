Лидер Партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявила, что обвинения в ее адрес со стороны действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана свидетельствует слабости, неспособности действовать морально и честно, сообщает пресс-служба политика.

«Все эти оскорбления – это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую ​​«валентинку» от премьер-министра Украины накануне праздника», - сказала Тимошенко журналистам.

Она выразила надежду, что команда «Батькивщины» добьется у председателя Верховной Рады Андрея Парубия и Секретариата Верховной Рады регистрации проекта постановления об увольнении премьер-министра Гройсмана.

«Абсолютно точно и не откладывая надо немедленно отправлять Владимир Гройсман в отставку. Ведь после революции де-факто прекратили действовать Конституция, законы, вообще любые моральные принципы, а действует только правило целесообразности», - подытожила она.

Напомним, сегодня, 14 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «мамой» коррупции, популизма, неэффективности в Украине.