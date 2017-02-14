Сегодня на заседании Кабинета Министров было принято решение о компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 15%. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Предложенная поддержка в 15% будет действовать в 2017 году для предприятий, которые имеют уровень локализации 35%. В 2018 году - 45%, в 2019 - 55%, в 2020 - 60%. То есть, благодаря этому решению, мы стремимся поддерживать именно украинское производство техники. Хотим достичь, чтобы уровень локализации до 2020 года составлял 60%», - сообщил министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Также он напомнил, что в соответствии с распределением бюджета-2017 для АПК, на поддержку машиностроения выделяется 550 млн грн (это 10% от общей суммы бюджета). На следующий год - 15% и соответственно 900 млн грн.

«В 2019 году поддержка машиностроения составит уже 20%. То есть мы сможем выйти на уровень более чем на 1 млрд для сельхозпроизводителей. Я думаю, что это должно дать очень положительный эффект для производства и развития сектора в целом», - отметил глава министерства.

Важность поддержки украинского производства техники отметил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя соответствующее решение.

«Мы хотим, чтобы техника производилась максимально из украинских компонентов. Это позволит нам создать тысячи рабочих мест в секторе и смежных секторах», - подчеркнул премьер-министр.