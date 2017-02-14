Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло реестр дел, которые переданы в суд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко.

«НАБУ сделало открытый реестр дел, переданных в суд», – отметил он.

Ознакомиться с реестром можно на сайте НАБУ.

Напомним, директор Бюро Артем Сытник заявил, что за 14 месяцев работы детективы НАБУ ведомства вернули в бюджет страны около 115 млн гривен, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий, а также обнаружили в различных схемах почти 83 млрд убытков государству.

По его словам, на стадии досудебного расследования в Бюро находится 264 производств.