В Луганской области в СБУ обратился житель Попасной, для которого бесплатная работа на территории РФ закончилась почти двухлетним незаконным пребыванием в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

25-летний парень рассказал сотрудникам спецслужбы, что в 2014 году он уехал с двумя приятелями в Москву на заработки и устроился на строительство станции метрополитена. «Работодатели обещали высокую зарплату и официальное трудоустройство, но за три месяца он не получил ничего. Чтобы заработать денег на дорогу домой, он трудоустроился в другом месте, но этим нарушил миграционное законодательство РФ и был задержан полицией в Твери. По решению суда, в течение десяти дней его должны были выдворить из России», - сообщает Управление СБУ в Луганской области.

Однако, вместо этого в изоляторе временного содержания для иностранцев парня незаконно продержали почти два года, не объясняя причин.

«За это время ему пришлось пережить всевозможные унижения, в том числе и попытки российских правоохранителей склонить его к негласному сотрудничеству в ущерб Украине», - говорится в сообщении.

Во время пребывания за решеткой парень узнал, что причиной незаконного превышения сроков содержания иностранных граждан в российском изоляторе являются финансовые махинации администрации учреждения. Так, по установленным нормам, на содержание одного мигранта в ИВС в сутки должно тратиться 800 рублей, а на самом деле тратилось только 200. Еще одним средством незаконного обогащения руководства изолятора стало завышение стоимости авиационных билетов для отправки иностранцев на родину.

«Вернувшись в Украину, парень решил сообщить Службе безопасности о своих контактах с правоохранительными структурами РФ, а также предупредить граждан Украины об опасности столкнуться с нечестностью российских работодателей и правоохранителей», - сообщили в ОГА.