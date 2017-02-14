С начала года яйца в Украине подешевели более чем на 27%. Об этом сообщает Украинская аграрная конфедерация (УАК), ссылаясь на данные Госстата.

«По состоянию на 10 февраля средняя стоимость десятка яиц составила 15,29 грн, что уступает ценам конца января (18,64 грн) ровно на 18%. Так, уже около месяца продолжается яичное ценовое «пике» на отечественных потребительских рынках - резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордсменом по ценовому спаду в первые десять дней февраля стала Харьковская область - за указанный период яйца в регионе подешевели на 28,9%. Самими стойкими цены на продукт оказались на Волыни, просев за декаду на 12,5%.