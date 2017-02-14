Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на конференции по безопасности в Мюнхене, обсудить ситуацию в Украине и меры по предотвращению роста напряженности и улучшению понимания и предсказуемости. Об этом он заявил журналистам, сообщает РИА Новости.

«Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, это будет полезной платформой продолжения диалога с Россией. И я жду с нетерпением этой встречи», — сказал Столтенберг.

«Мы обсудим широкий ряд вопросов, включая ситуацию в Украине, а также как мы можем избежать роста напряженности, непонимания, улучшить прозрачность и предсказуемость, потому что с учетом усиленного присутствия в Европе и напряженности всегда есть опасность инцидентов и несчастных случаев», — заявил генсек НАТО.