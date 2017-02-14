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Системный подход правительства, направленный на достижение энергетической независимости страны и увеличение добычи украинского газа, позволит диверсифицировать поставки угля с временно неконтролируемых территорий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этого угля и перейти, например, на газовую группу, которая добывается в подконтрольных регионах, нам надо 3-5 лет и еще ежегодные инвестиции в размере не менее 15 млрд грн», – отметил он.

По словам премьера, такая зависимость постоянно уменьшается. «Мы замещаем газ, мы начали добывать украинский газ, уменьшили падение добычи газа в Украине. Это означает, что наш системный подход позволит в том числе и диверсифицировать поставки угля», – подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик Украина сможет избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого на неподконтрольной территории Донбасса, через 2-2,5 года.

Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что запасов антрацита на ТЭС Украины хватит примерно на 40 суток.

13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Однако 14 февраля Кабмин данный вопрос не рассматривал.
ForUm

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