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Представитель так называемого оперативного командования «ДНР» Эдуард Басурин считает, что украинские военнослужащие воюют «под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов». Об этом он заявил российской газете «Известия».

«Сильная пропаганда действует плюс психотропные препараты. Ведь истории про киборгов — это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью «живая вода». Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха», - рассказал он.

«Человек под воздействием такого средства не падает от выстрелов. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. И вот эти случаи и сейчас отмечали, на Промке, на юге. В полный рост идут в атаку. Его убиваешь — он идет. В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник — в сердце тяжело. В голову. Может и без головы пытаться подняться и идти», - добавил Басурин.

Позже, по его словам, НВФ выяснили, что оно действует ровно 10 дней. «И Украина всегда очень настойчиво требовала, чтобы ротация проходила раз в 10 дней», - отметил Басурин.
ForUm

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