Украина добилась незначительного результата в борьбе с коррупцией, а реализованные меры могут иметь декларативный характер. Об этом говорится в опубликованном Центром изучения Европейской политики (CEPS) докладе, посвященном коррупции в Украине.

Как отмечают аналитики Центра, незначительного успеха удалось добиться путем создания системы электронных закупок, повышением цен на энергоносители, а также очисткой банковского сектора. «Тем ни менее, эти маленькие победы не привели к всеобъемлющему, системному изменению, в которых нуждается страна», - сообщается в докладе.

«Хотя Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились определенного прогресса, показатели, которые они демонстрируют, являются крайне низкими - из 63 направленных в суд обвинительных актов только четыре человека были приговорены к тюремному заключению. И ни один топ-чиновник не был осужден», - отмечается в докладе Центра изучения Европейской политики, сообщает 112 Украина.

Еще одной существенной проблемой остается вопрос финансирования политических партий. «Верховная Рада приняла закон о финансировании партий в июле 2016 года и это прекрасный закон, который пока так и остался на бумаге несмотря на огромное количество нарушений, и который еще предстоит реализовать», - отмечается в докладе.

При этом в Центре изучения Европейской политики отмечают, что коррупционные действия получили распространение не только на национальном уровне, но и на региональном.

По мнению аналитиков Центра, Европейский Союз должен поддерживать реальное, а не декларативное утверждение мер по борьбе с коррупцией. «ЕС должен твердо настаивать на том, чтобы украинская элита занималась подлинным государственным строительством путем устранения коррупции, которая подрывает устои страны. И если власти не реагируют должным образом, ЕС должны быть готовы отозвать свою поддержку Украины», - говорится в докладе.

«ЕС должны идти навстречу тем, кто борется за освобождение Украины от коррупции, а не к тем, кто декларирует проевропейский курс, но действует как «волк в овечьей шкуре», - утверждается в докладе.

Отметим, что Центр изучения Европейской политики был основан в 1983 году и финансируется, в том числе, за счет взносов стран-участниц Евросоюза. Он занимается вопросами, связанными с европейской интеграцией и вызовами, стоящими перед Евросоюзом.

Напомним, по итогам 2016 года Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции».