также в разделеОбщество
14 февраля. Картина дня 47
Кабмин поддержал создание корпоративных детсадов 27
Минюст не собирается инициировать развод за сутки 15
Угнанный раритетный Buick Century нашли на границе с РФ 52
Пираты, захватившие судно с украинцем, озвучили свои требования 26
Жителя Луганщины почти 2 года незаконно удерживали в российском СИЗО 16
В ЕС считают, что из-за блокады Донбасса пострадают украинцы по обе стороны 34
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 56
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 26
На Стретение в Украине существенно потеплеет 174
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 44
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 50
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 128
Активисты блокируют на Донбассе три ж/д ветки 61
После боев под Авдеевкой в рядах НВФ начались массовые увольнения 85
На Грибовичской свалке начали укреплять дамбу 21
Генерал Воробьев награжден орденом посмертно 71
Суд отказался отпустить Сущенко под домашний арест 29

Украина добилась незначительного результата в борьбе с коррупцией, а реализованные меры могут иметь декларативный характер. Об этом говорится в опубликованном Центром изучения Европейской политики (CEPS) докладе, посвященном коррупции в Украине.

Как отмечают аналитики Центра, незначительного успеха удалось добиться путем создания системы электронных закупок, повышением цен на энергоносители, а также очисткой банковского сектора. «Тем ни менее, эти маленькие победы не привели к всеобъемлющему, системному изменению, в которых нуждается страна», - сообщается в докладе. 

«Хотя Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились определенного прогресса, показатели, которые они демонстрируют, являются крайне низкими - из 63 направленных в суд обвинительных актов только четыре человека были приговорены к тюремному заключению. И ни один топ-чиновник не был осужден», - отмечается в докладе Центра изучения Европейской политики, сообщает 112 Украина

Еще одной существенной проблемой остается вопрос финансирования политических партий. «Верховная Рада приняла закон о финансировании партий в июле 2016 года и это прекрасный закон, который пока так и остался на бумаге несмотря на огромное количество нарушений, и который еще предстоит реализовать», - отмечается в докладе. 

При этом в Центре изучения Европейской политики отмечают, что коррупционные действия получили распространение не только на национальном уровне, но и на региональном. 

По мнению аналитиков Центра, Европейский Союз должен поддерживать реальное, а не декларативное утверждение мер по борьбе с коррупцией. «ЕС должен твердо настаивать на том, чтобы украинская элита занималась подлинным государственным строительством путем устранения коррупции, которая подрывает устои страны. И если власти не реагируют должным образом, ЕС должны быть готовы отозвать свою поддержку Украины», - говорится в докладе. 

«ЕС должны идти навстречу тем, кто борется за освобождение Украины от коррупции, а не к тем, кто декларирует проевропейский курс, но действует как «волк в овечьей шкуре», - утверждается в докладе. 

Отметим, что Центр изучения Европейской политики был основан в 1983 году и финансируется, в том числе, за счет взносов стран-участниц Евросоюза. Он занимается вопросами, связанными с европейской интеграцией и вызовами, стоящими перед Евросоюзом. 

Напомним, по итогам 2016 года Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние