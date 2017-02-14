Мэр Киева Виталий Кличко передал 15 современных автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи медицинским учреждениям столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, были переданы Citroen Jumper и Ford Transit Евро5, которые были закуплены в конце 2016 года. Общая стоимость скорых – 30 млн грн.

«В новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы и водителя, и медицинского персонала, и для комфортного пребывания пациента. Они оснащены современным медоборудованием. Европейский город должен иметь авто скорой помощи европейского уровня», - подчеркнул мэр Киева.

В частности, машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респирацийним оборудованием и изделиями медназначения.

Кличко напомнил, что в прошлом году столичная власть передала 100 новых автомобилей марки Ford Fiesta (Евро 5+) медицинским учреждениям столицы, чтобы врачи могли добраться тех пациентов, которые самостоятельно не могут прийти в медицинские учреждения.

В этом году, добавил он, планируется закупка еще 103 машин скорой помощи. Всего же в столице сегодня 800 скорых, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.