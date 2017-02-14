В Европейском Союзе обеспокоены блокадой железной дороги на Донбассе, которая длится уже две недели, поскольку от этого страдает население по обе стороны от линии разграничения.

Об этом Хьюг Мингарелли заявил во вторник во время выступления на форуме: «Приоритеты движения реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство», сообщает Укринформ.

«Мы переживаем из-за блокады железной дороги, которая происходит в течение последних двух недель. Мы знаем, что это очень не простая ситуация. Мы знаем, что существует очень много контрабанды на линии разграничения. Но то, что происходит в течение последних двух недель свидетельствует, что первой жертвой является население по обе стороны линии соприкосновения», - сказал Мингарелли.

Он добавил, что блокада - «это то, что не должно происходить».

Напомним, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.