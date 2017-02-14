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Обвинения в адрес властей России в причастности к кибератакам на штаб движения «На марше», кандидатом в президенты Франции от которого является Эмманюэль Макрон, являются абсурдными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели, - заявил Песков. - Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности (к этим атакам) – абсурдны».

Ранее генеральный секретарь движения «На марше» Ришар Ферран заявил, что штаб подвергается кибератакам со стороны России. Ферран в эфире радиостанции Europe 1 утверждал  что российские СМИ ежедневно сообщают «фейковые новости» о движении «На марше».

Он также сообщил, что сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории РФ». По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак извне потому, что он «выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении РФ».

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия будет пытаться повлиять на ход выборов в Европе, как она это делала в Соединенных Штатах.
ForUm

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