Отставка советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна за контакты с российским послом Сергеем Кисляком может свидетельствовать о том, что Дональд Трамп не обрел искомой самостоятельности на своем посту.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Флинн, в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве и, как выяснилось, общался с нашим послом в Вашингтоне. Что по нынешним временам загнанных в тупик двусторонних отношений и отсутствия сотрудничества по ключевым вопросам глобальной повестки дня по определению лучше, чем ничего, исповедуемое в адрес России Маккейном и ему подобными республиканцами», – написал он в Facebook.

«Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», - заявил политик.

Напомним, президент США принял отставку своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Сам Флинн объяснил решение покинуть пост тем, что «из-за быстрого хода событий непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим (представителям Белого дома) неполную информацию, касающуюся телефонного разговора с российским послом».



