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Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли надеется, что к лету украинцы смогут путешествовать в страны ЕС без виз. Об этом он сказал во время выступления на форуме Реанимационного пакета реформ на тему «Приоритеты года реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство».

«Вы можете мне сказать, что относительно виз? Я понимаю, что Украина также работает с нашим планом, который касается виз. Вы знаете, что есть определенные сдерживающие причины. ЕС также сталкивается с определенными непростыми моментами. Но я надеюсь, что к лету украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз, поскольку украинские граждане заслуживают этого, несомненно», - сказал Мингарелли, сообщает УНИАН.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС. 

Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.
ForUm

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