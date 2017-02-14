Незаконные вооруженные формирования продолжают размещать военную технику на территории объектов гражданской инфраструктуры, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Российскими оккупационными войсками в целях маскировки и сокрытия преступной деятельности используются объекты гражданской инфраструктуры: в н. п. Мокроеланчик (Амвросиевский район) на территории детского сада размещены семь 122-мм самоходных артиллерийских установок; на территории роддома н. п. Южная Ломоватка размещено подразделение противника на боевых машинах пехоты», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, территория бывшего завода химических реактивов в Куйбышевском районе Донецка используется для осуществления обстрелов позиций сил АТО.

«Командование 2 АК (Луганск) ВС РФ планирует выселение туберкулезного диспансера в н.п. Ровеньки для оборудования военного госпиталя», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор бывшего главы так называемого народного совета «ДНР» Андрея Пургина и депутата «ДНР» Татьяны Дворядкиной, который подтверждает обстрелы членами НВФ украинской территории из жилых кварталов Донецка.