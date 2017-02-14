Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении генерал-полковника Геннадия Воробьева орденом Богдана Хмельницкого I степени посмертно, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Генерал отмечен высокой государственной наградой за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украинского государства, самоотверженное служение народу Украины, образцовое и безупречное исполнение воинского долга», - говорится в сообщении.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным «Вильный» скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу, 11 февраля 2017 года.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками.

16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. За более чем два года войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.

За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III-й степеней, орденом «За мужество» III степени, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.