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Министерство культуры Украины требует принять меры по недопущению реализации историко-археологического проекта на оккупированной территории Крыма, который намерены реализовать российские власти и британские ученые.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с анонсированным намерениями оккупационной власти субъектов Российской Федерации и британских ученых-археологов из университета города Бристоля и английского военно-исторического журнала реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов, в частности проведение совместных археологических раскопок, издание книг и журналов соответствующего направления и организация молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов, Минкультуры обратилось в МИД Украины с требованием прислать ноты протеста МИД РФ и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в заявлении.

Минкультуры обращает внимание, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Крыма, будут расцениваться Украиной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности.

«Минкультуры просит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии принять меры для недопущения посещения Крыма гражданами Великобритании (в т.ч. британскими археологами из университета города Бристоля и английского военно-исторического журнала) и подчеркивает необходимость соблюдения режима въезда на оккупированную территорию Украины, установленного действующим законодательством Украины», – подчеркнули в ведомстве.

Также Минкультуры обратилось к гендиректору ЮНЕСКО Ирине Боковой с призывом осудить противоправные действия РФ как страны-оккупанта и принять меры по восстановлению правового порядка согласно Конвенции ЮНЕСКО.

«По состоянию на сегодняшний день Минкультуры не выдавало никаких разрешительных документов на проведение работ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь», - отмечается в заявлении.

Также Минкультуры привлекает внимание, что археологическое наследие Украины требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, стороной которой является Российская Федерация.
ForUm

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