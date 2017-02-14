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Украина подала иск в ВТО против России из-за ограничений транзита 65

Украина будет вводить дополнительные пошлины для российских товаров в случае невыполнения Россией решения ВТО по транзиту. Об этом в эфире Громадського сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Никольская.

«Мы можем говорить с достаточно высокой вероятностью, что Россия не выполнит решение ВТО добровольно в случае, если оно будет в пользу Украины. Поэтому в таком случае мы будем использовать механизм отзыва уступок. Это означает, что Украина будет иметь право отменить по отношению к России определенные блага, которые мы им предоставляем. Например, мы сможем применить дополнительные пошлины на товары из РФ, установить какие-то квоты и другое», – сказала она.

Никольская отметила, что украинская сторона пыталась добиться отмены ограничения транзита со стороны РФ на стадии консультаций, однако получила отказ.

Представительница Минэкономразвития добавила, что из-за запрета перевозки товаров по территории РФ, Украины почти потеряла рынок Казахстана и Узбекистана.

«96,6% украинских товаров в Казахстан поставляются транзитом через РФ, 82,8% – в Узбекистан», - сообщила она.

Напомним, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Российской Федерации об ограничении транзита.
ForUm

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