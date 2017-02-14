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На Львовщине сотрудники криминальной полиции подозреваются в разбойных нападениях, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«В настоящее время установлено, что пятеро полицейских (один из них находится в розыске) с корыстной целью, по предварительному сговору, превышая свои служебные полномочия, с угрозой применением оружия в июле и ноябре 2016 года совершили два разбойных нападения и завладели денежными средствами пострадавших граждан на сумму более 14 тыс. долл.», - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий указанных правоохранителей в декабре 2016 года задержали, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

«В то же время, в дальнейшем при рассмотрении ходатайства следователей о продлении срока действия мер суд, несмотря на общественный резонанс и совершение указанных преступлений с угрозой применения насилия, определил как альтернативу возможность внесения каждым из подозреваемых залога в размере почти 130 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Наряду с этим, следователем прокуратуры в феврале текущего года указанным лицам сообщено о подозрении в совершении других тяжких и особо тяжких преступлений, и повторно подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом отмечено отсутствие оснований для применения к ним альтернативной мэры пресечения в виде залога.

Суд поддержал указанную позицию следователя и прокурора, поэтому теперь уже бывшим сотрудникам полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Однако сторона защиты на такую ​​меру пресечения подала апелляционные жалобы, которые во вторник, 14 февраля, с участием прокурора будут рассматриваться в апелляционном суде Львовской области», - отмечается в сообщении.

 

 
ForUm

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