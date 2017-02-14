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Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, сообщает Государственная служба статистики.

«ВВП в IV квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) составил 101,9%», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госстата, по сравнению с IV кварталом 2015 года ВВП составил 104,7%.

Как ранее сообщал ForUm, ВВП Украины в третьем квартале текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.

 
ForUm

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