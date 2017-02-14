Члены незаконных вооруженных формирований открыли предупредительный огонь в районе села Пикузы, кода наблюдатели ОБСЕ обнаружили замаскированный танк. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк неустановленного типа в подконтрольных «ДНР» Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия за 50-100 м от позиций СММ неподалеку от места, где стоял танк. Наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, а имели предупредительный характер», - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдатели немедленно покинули указанное место.
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