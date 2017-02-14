Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия на Тернопольщине случайно нашли тайник с раритетными документами ОУН. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«При осмотре подвала одного из заброшенных зданий в окрестностях Теребовли правоохранители обнаружили схрон с документами, находившихся в металлическом бидоне на полутораметровой глубине. Документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года», - говорится в сообщении.

Поверхностный осмотр находки позволяет допустить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.

С целью реставрации документов, их оценки и изучения сотрудники СБ Украины передадут находку во Львов, где с ней будут работать специалисты Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».