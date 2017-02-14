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Норвегия поддерживает сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Позиция Норвегии по поддержке Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной», - заявила государственный секретарь МИД Норвегии Марит Бергер Ресланд во время украинско-норвежских консультаций, состоявшихся по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений.

Стороны констатировали высокую активность двустороннего партнерства, в частности отметили результативность недавнего официального визита Президента Украины в Норвегию. Отмечался рост показателей двустороннего товарооборота по итогам 2016 года.

Норвежская сторона дала положительную оценку состояния имплементации системных реформ в Украине и подтвердила дальнейший интерес в предоставлении практической помощи в этом направлении. Руководитель украинской делегации замминистра Вадим Пристайко выразил интерес в заимствовании норвежского опыта развития отношений с ЕС, который может оказаться полезным для нашего государства в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, в т.ч. реализацию проектов при поддержке трастовых фондов.

Отдельной темой было состояние имплементации Минских договоренностей. Украинская сторона проинформировала о последствиях последней эскалации российской агрессии в Донбассе.

«Норвежская сторона подчеркнула принципиальную позицию Осло об осуждении любых проявлений нарушения международного права и подчеркнула важность сохранения санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей», - подчеркнули в МИД.

Кроме того, Норвегия будет продолжать участвовать в проектах гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему от российской агрессии.

Стороны дали положительную оценку сотрудничеству в рамках международных организаций и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

 
ForUm

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