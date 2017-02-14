«Батькивщина» настаивает на немедленной регистрации проекта постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Председатель партии напомнила, что «Батькивщина» на прошлой неделе зарегистрировала соответствующий проект постановления, который был передан в секретариат Верховной Рады. «У нас приняли постановление, зарегистрировали, у нас есть скриншот, который подтверждает, что постановление было принято и зарегистрировано под номером 6076, но через несколько часов этот проект постановления, внесенный фракцией, был грубо, антиконституционно снят с регистрации», – отметила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» заявила, что подобные действия – «это грубая фальсификация, ручное управление всеми процессами в Верховной Раде, без закона и без регламента». Она убеждена, что ответственность за такие действия несет президент, а также Гройсман, который, по словам Тимошенко, вмешался в этот процесс и таким образом «держится за свою должность». «И председатель Верховной Рады Парубий, без команды которого никто не мог бы антиконституционно снять проект постановления об отставке Гройсмана с регистрации в ВР», – добавила лидер фракции.

Тимошенко сообщила, что «Батькивщина» обратилась к руководству ВР, председателю Секретариата парламента с требованием возобновить проект постановления №6076 на сайте Верховной Рады. Но, как она уточнила, в пятницу «мы получили объяснение, что этот проект постановления неконституционный и что якобы нужно собирать 150 подписей народных депутатов».

«Все это – обман! Потому что 150 подписей депутатов необходимо собирать, если отправляется в отставку все правительство. А в этом случае речь идет об отставке лишь премьер-министра Гройсмана», – уточнила лидер фракции.

При этом она напомнила о процессе снятия с должности премьер-министра Яценюка, когда 14 апреля 2016 года постановление о его отставке №4423 внесли народные депутаты Юрий Луценко и Максим Бурбак. Лидер «Батькивщины» также заявила, что назначение Владимира Гройсмана на должность премьера произошло незаконно, поскольку он был назначен на основании представления Луценко и Бурбака, а не президента Украины, как того требует Конституция.

«Мы настаиваем на регистрации проекта постановления об увольнении Гройсмана немедленно, сегодня, до конца дня. И мы будем обращаться в суд из-за прямого нарушения Конституции и регламента», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Председатель партии также заверила, что «Батькивщина» не претендует на должность премьер-министра, поскольку политическая сила не имеет большинства, на которую можно было бы опираться в парламенте этого созыва. В политсиле отметили, что из аппарата ВРУ пришло официальное письмо с подписью первого заместителя руководителя аппарата Рады – управляющего делами Боднаря, в котором сказано, что проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана был возвращен на основании ст. 115 Конституции Украины и ст. 15 закона «О Кабинете министров Украины».

Однако, отметили в партии, упомянутые статьи не имеют никакого отношения к сути проекта постановления «Батькивщины» об отставке Гройсмана. Кроме того, после регистрации проекта постановления его могли вернуть только правовой и регламентный комитеты Верховной Рады, а не аппарат ВРУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко не планировала ехать на инаугурацию Трампа.