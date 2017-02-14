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Украина сможет избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого на неподконтрольной территории Донбасса, через 2-2,5 года. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV, передает Liga.net.

«Мы можем зависимость от антрацитового угля (ликвидировать, - ред.) за 2-2,5 года», - сказал он.

В то же время, по словам министра, базовая генерация – атомная – уже сейчас независима от России.

«Мы диверсифицировали на сегодняшний день 40% топлива, которое поставляется с другой фирмы, а не из Российской Федерации», - сообщил он.

Как сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уголь с неподконтрольных Украине территорий в Донбассе нужен, потому что прекращение его поставок приведет к проблемам с электроэнергией на территории страны.

Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что запасов антрацита на ТЭС Украины хватит примерно на 40 суток.

Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. 
ForUm

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