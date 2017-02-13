Малиновский райсуд Одессы на заседании 13 февраля удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении содержания под стражей в середине апреля пяти подсудимых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайств стороны защиты о замене меры пресечения: избрать в отношении подсудимых Долженкова, Корчинского, Романюка, Сакауова и Мефедова меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток - до 14 апреля 2017 года», - озвучил решение председательствующий на процессе судья Виктор Корой, сообщает Укринформ.

Кроме того, суд рассмотрел ходатайства адвокатов подсудимых об отводе представителя гособвинения Владимира Дудкевича и члена коллегии судей Алексея Старикова и отклонил их как необоснованные.

В судебном зале были предприняты чрезвычайные меры для гарантирования безопасности участников судебного процесса. В частности, при входе в здание суда стояли полтора десятка бойцов Национальной гвардии. Сотрудники полиции проверяли сумки граждан и при входе в суд, и в самом помещении. При этом у прибывших была изъята телескопическая палка и стартовый пистолет «Stalker», представители полиции решают вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.