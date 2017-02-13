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Вооруженные силы Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые изъявят добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты Военно-морских сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны по результатам встречи министра обороны Степана Полторака и народного депутата, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Во время встречи были обсуждены события, которые произошли в ночь на 13 февраля вблизи поселка Ченгар, а также перспективы и порядок призыва на военную службу по контракту в составе крымского подразделения бригады морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины граждан разных национальностей, которые являются выходцами из АР Крым и Севастополя.

ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые будут изъявлять в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС.

В Минобороны подчеркнули, что формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме этого будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных религиозных конфессий, а именно – к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий.

Также отмечается, что по завершению встречи стороны пришли к выводу, что инцидент исчерпан.

Напомним, в ночь на 13 февраля в селе Чонгар около границы с оккупированным Крымом произошел конфликт между крымскотатарскими активистами общественной организации «Аскер» и военными ВСУ. 

Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию крымскотатарской общественной организации «Аскер». В оперативном командовании «Юг» опровергли эту информацию, заявив, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана. Позже он заявил, что инцидент исчерпан.
ForUm

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