Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику управления Государственной фискальной службы за непредставление декларации, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В ведомстве подчеркнули, что начальник отдела управления аудита Государственной фискальной службы, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 обязан подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию за 2015 год, а также декларацию лица, которое прекращает деятельность, умышленно их не подал.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 февраля в суд было направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за непредставление электронной декларации.