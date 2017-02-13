также в разделеОбщество
13 февраля. Картина дня 16
В НОТУ прокомментировали уход организаторов «Евровидения»: Нет времени выяснять отношения 24
Конфликт на Чонгаре: полиция проверяет найденное оружие 32
Синоптики обещают потепление до 13 градусов 30
Одесский суд продлил содержание под стражей для 5 обвиняемых по делу 2 мая 11
Кириленко: Кадровые изменения не повлияют на качество проведения «Евровидения» 18
Порошенко ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности 25
Билеты на «Евровидение» начнут продавать 14 февраля 13
В составе ВМС могут создать крымское подразделение 20
Завтра на Грибовичской свалке начнут укреплять дамбу 11
Суд арестовал квартиру Калетника 42
На Донбассе задержали члена НВФ, который издевался над военнопленными 28
Часть команды организаторов «Евровидения-2017» заявила о прекращении работы 100
В Украину идет потепление 57
В штабе АТО предупредили, что ВСУ будут открывать ответный огонь 147
Решение об отмене депортации Жадана из Беларуси принималось «на высшем уровне» 24
В штабе АТО опровергли информацию о применении ВСУ «Точки-У» 122
Глава Херсонской ОГА прокомментировал инцидент на Чонгаре 91

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику управления Государственной фискальной службы за непредставление декларации, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В ведомстве подчеркнули, что начальник отдела управления аудита Государственной фискальной службы, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 обязан подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию за 2015 год, а также декларацию лица, которое прекращает деятельность, умышленно их не подал.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 февраля в суд было направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за непредставление электронной декларации.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние